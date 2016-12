Android Nougat dla Honor 8: znamy datę premiery!

Honor już w lutym wypuści oficjalnie ukończoną aktualizację do Androida Nougat dla telefonu Honor 8. Co prawda będzie to wersja 7.0 zamiast 7.1.1, ale zawierać też będzie nową wersję nakładki EMUI od Huawei, oznaczoną nazwą 5.0.

Dzięki modyfikacjom od Huawei, poza wszystkimi nowościami związanymi z Androidem Nougat, posiadacze Honora 8 zyskają możliwość błyskawicznego przełączania się między kilkoma profilami użytkownika. Sam system będzie też uczył się naszych przyzwyczajeń i na tej podstawie lepiej zarządzą pamięcią i procesorem. System ma być też lepiej zabezpieczony i bardziej energooszczędny.