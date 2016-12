HTC X10 pojawi się już w przyszłym miesiącu?

Czego możecie spodziewać się po następcy One X9? X10 otrzyma 5,5-calowy ekran (rozdzielczość Full HD), układ MediaTek Helio P10 SoC, czyli ośmiordzeniowy procesor taktowany 2GHz i Adreno 540 GPU. Do tego dochodzi 8GB pamięci RAM i 256GB pamięci wewnętrznej. X10 ma mieć także aparat (z tyłu) z optyczną stabilizacją i matrycą 13 MPx - brzmi całkiem nieźle, jak na telefon, który ma kosztować ok. 288 dolarów (ok 1200 zł). Oczywiście to wszystko to na razie informacje niepotwierdzone, ale dość szybko powinniśmy móc je zweryfikować - chińskie media są pewne, co do tego, że telefon zadebiutuje już w styczniu. To nawet "pokrywa się" z datą premiery HTC One H9, który zadebiutował 1 stycznia 2016.