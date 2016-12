Ile będzie kosztować Samsung Galaxy S8?

Chociaż cena Galaxy S8 nie jest wciąż znana, nie przeszkadza to analitykom w opracowaniu szacunkowego kosztu tego urządzenia. Według firmy Goldman Sachs powinniśmy spodziewać się ceny o 15-20% wyższej niż w przypadku premiery Galaxy S7. To oznacza kwotę w okolicach 800-840 Euro. Skąd takie przypuszczenia? Są one spowodowane wyższą ceną surowców, które z kolei wpływają na cały koszt produkcji. Jeśli Samsung chciałby utrzymać tę samą marżę, co w przypadku Galaxy S7, musiałby albo zwiększyć cenę w dniu premiery urządzenia, albo zminimalizować koszty w innych sektorach (np. marketingu). Galaxy S8 będzie bardzo ważnym smartfonem w historii Samsunga. Nie tylko będzie to najbardziej zaawansowany technologicznie model, ale też produkt, który będzie musiał odbudować zaufanie klientów po fiasku Galaxy Note 7.