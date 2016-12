Lenovo P2: nowy smartfon działający nawet trzy dni

został wyposażony w akumulator o pojemności 5100 mAh, który zapewnia ponadprzeciętny czas pracy i gotowość do działania nawet przez 72 godziny bez przerwy. Smartfon współpracuje z dołączoną do zestawu szybką ładowarką 24 W, zapewniającą niemal 10 godzin działania baterii po zaledwie 15 minutach ładowania. Za pomocą przycisku One Key Power Saver umieszczonym na obudowie można też błyskawicznie włączyć tryb oszczędzania energii, który wydłuży czas działania urządzenia, ograniczając zużycie energii przez zmianę ustawień i działających aplikacji. W tym trybie użytkownik może korzystać z najważniejszych funkcji smartfona np. połączeń głosowych, SMS-ów czy zegara. Co ciekawe, sam smartfon Lenovo P2 może pełnić funkcję powerbanka i służyć do ładowania innych urządzeń. W zestawie znajduje się adapter podłączany do portu USB OTG, dzięki któremu można podładować inny telefon, czy własny tablet podczas podróży, gdy w zasięgu nie ma żadnych gniazdek. Adapter umożliwia też podłączenie do telefonu zwykłego dysku flash USB i przesyłania danych zarówno na telefon, jak i z telefonu na dysk. Lenovo P2 został wyposażony w wielozadaniowy, 8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 625 2.0 GHz z 4 GB pamięci RAM oraz układ GPU Adreno 506. Do tego dochodzi łączność 4G LTE, NFC, pamięć wewnętrznej 32 GB oraz system Android 6.0 Marshmallow. Pamięć można też rozszerzyć za pomocą karty microSD (do 128 GB). O bezpieczeństwo danych dba czytnik linii papilarnych umieszczony na froncie urządzenia. Lenovo P2 pracuje w trybie dual SIM, aby móc korzystać z dwóch planów taryfowych lub pełnić funkcję służbowego i prywatnego telefonu jednocześnie. Według producenta Lenovo P2 ma jeszcze jeden mocny atut – wysokiej jakości ekran o przekątnej 5,5 cala i rozdzielczości Full HD, wykonany w technologii Super AMOLED. Na uwagę zasługują także dwa aparaty zamontowane w urządzeniu: tylny (13 mln pikseli) z autofocusem wykorzystującym także technologię detekcji fazy, z dodatkową lampą błyskową i dwiema diodami LED. Przedni (5 mln pikseli) został stworzony do robienia selfie, ujęć grupowych oraz nagrywania materiałów wideo. 1599 zł. Smartfon dostępny jest w dwóch kolorach: Champagne Gold lub Graphite Gray, zaś całe urządzenie ma tylko 8.3 mm grubości. Lenovo P2 do końca roku będzie dostępny w ofercie operatorów. W styczniu 2017 roku trafi też do regularnej sprzedaży w cenie