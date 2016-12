Nowe informacje o Huawei P10

Z określeniem "okrętu flagowego" w ofercie Huawei jest zawsze pewien problem, bo obok serii P są jeszcze modele z rodziny Mate. Można jednak uznać, że Huawei P10 będzie właśnie takim "okrętem flagowym", przynajmniej dla masowego odbiorcy.

Nic dziwnego, że producent zamierza wyposażyć swój nowy model we wszystko, co tylko najlepsze. Jeśli grafiki, które przedostały się do sieci, są prawdziwe, będzie to telefon wyposażony w podwójnie wygięty ekran (prawdopodobnie 5,5-calowy) i podwójny moduł fotograficzny na tylnej ściance, po raz kolejny firmowany logo Leica.

Nowością – oprócz wygiętego ekranu – ma być także fizyczny przycisk "home" umieszczony pod wyświetlaczem. Lecz i na tym nie koniec – według najnowszych doniesień Huawei P10 będzie można ładować bezprzewodowo – tak jak wiele topowych modeli firmy Samsung.