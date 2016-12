Nowy, mały iPhone dla miłośników klasycznych telefonów

Jak donosi blog Macotakara, powołując się na informacje zdobyte od tajwańskich podwykonawców, Apple szykuje na przyszły rok 5-calowgo iPhone’a, który pojawi się razem z iPhone’em 7s i 7s Plus. Telefon ma posiadać dwa obiektywy iSight umieszczone w pionie, zamiast tak jak do tej pory w poziomie. Telefon ma mieć identyczną specyfikację co dwa pozostałe i różnić się od nich głównie wspomnianymi aparatami i wyświetlaczem. Ponoć ów wyświetlacz ma być OLED-owy. Innych informacji na temat nowego telefonu na razie brak, a powyższe należy traktować jako niepotwierdzoną plotkę.