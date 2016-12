Samsung Galaxy A5 i A7: znamy specyfikację i ceny obu telefonów!

Oba telefony zapowiadają się całkiem nieźle i powinny zainteresować każdego, kto nie chce wydawać fortuny na zakup Galaxy S8. A5 i A7 otrzymają najnowszą wersję systemu operacyjnego Google - Android 7.0 Nougat (zakładamy, że oba modele otrzymają aktualizację powyżej wersji 7.0) i będą mogły pochwalić się certyfikatem IP68, co oznacza, że wytrzymają zanurzenie w wodzie do 1,5 metra. Ich specyfikacja wygląda następująco: Samsung Galaxy A5 Samsung Galaxy A7 System: Android 7.0 System: Android 7.0 Stopień ochrony: IP68 Stopień ochrony: IP68 Wyświetlacz: 5,2", Full HD, Super AMOLED Wyświetlacz: 5,7", Full HD, Super AMOLED Procesor: 8-rdzeni, 1,9 GHz, architektura A53 Procesor: 8-rdzeni, 1,9 GHz, architektura A53 Pamięć RAM: 3GB Pamięć RAM: 3GB Pamięć wewnętrzna: 32GB Pamięć wewnętrzna: 32GB Aparat: 16 MPX, F/1,9 z przodu i z tyłu Aparat: 16 MPX, F/1,9 z przodu i z tyłu Bateria: 3000 mAh Bateria: 3600 mAh Złącze: USB C Złącze: USB C Jeśli chodzi o procesor, w obu modelach znajdzie się najprawdopodobniej Exynos 7880 lub Qualcomm Snapdragon 625. Możliwe również, że telefony występować będą w wersjach zarówno z Exynosem, jak i ze Snapdragonem. Wyświetlacze w obu modelach będą lekko zakrzywione (2,5D) i oba otrzymają szklany panel z tyłu. A co z ceną? Cóż, na razie wiemy za ile oba modele sprzedawane będą w Malezji: A5 kosztować będzie 1699RM, czyli 1589 PLN, a cena A7 to 1899 RM, czyli 1777 PLN.