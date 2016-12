Samsung Galaxy S8 może pojawić się z opóźnieniem

Opóźnienie premiery lub/i wejścia do sprzedaży Samsunga Galaxy S8 może być spowodowane przez... firmę Qualcomm. To właśnie układ tej firmy – Snapdragon 835 – ma według wiarygodnych przecieków stanowić serce nowego topowego smartfona koreańskiego producenta. I nie tylko jego – ten sam układ wykorzystywać ma Xiaomi Mi 6, co również może przełożyć się na opóźnienie jego premiery, zapowiadanej – według pogłosek – na 14 lutego. Tylko czy naprawdę winny jest Qualcomm? Sęk w tym, że układy Snapdragon 835 opierają się na waflach krzemowych wytwarzanych w 10-nanometrowym procesie produkcyjnym, opracowanym przez... Samsunga. I właśnie fabryki Samsunga mają podobno problem z wytworzeniem odpowiedniej liczby wafli, właściwej do oczekiwań Qualcomma. W efekcie premiera Samsunga Galaxy S8 może zostać przesunięta z końca lutego na początek kwietnia przyszłego roku. Również w przypadku Xiaomi Mi 6 mówi się obecnie o drugim, a nie pierwszym kwartale przyszłego roku.