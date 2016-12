Samsung Galaxy S8 otrzyma... rysik?!

I nie brzmi to aż tak niedorzecznie, jak niektórym mogłoby się wydawać. Co prawda rysiki zarezerwowane były do tej pory dla smartfonów Galaxy Note, jednak Samsung zmuszony był ostatnio do wycofania wszystkich egzemplarzy Note'a 7 sprawiając, że miłośnicy phabletów z rysikiem pozostali obecnie z pustymi rękoma. Do tego, poprzednie przecieki mówiły o tym, że rozmiary wyświetlaczy w nadchodzących Galaxy S8 mają zaczynać się od 5,1" i kończyć na 6,2" - sześciocalowy wyświetlacz w połączeniu z rysikiem to bardzo wygodna kombinacja, czemu więc z niej nie skorzystać? Poza tym po tym, jak Samsung zmuszony był wycofać telefony Note 7, z pewnością zastanawia się co zrobić z tymi wszystkimi rysikami. Istnieje też szansa, że ta informacja jest w pełni nieprawdziwa. Nie jest to pierwszy raz, kiedy internet aż huczy od niesprawdzonych, niepotwierdzonych i niedorzecznych informacji na temat kolejnej generacji flagowców koreańskiego producenta.