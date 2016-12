Supertelefon na nowy rok od Gionee

«» M2017 ma być telefonem dla zamożnych klientów. Jego obudowa to połączenie metalu i skóry i choć nie jest to najcieńszy telefon na świecie (10,78 mm grubości), to w jego obudowie udało się zmieścić akumulator o pojemności aż 7000 mAh. Nowy telefon to też duży, zakrzywiony wyświetlacz AMOLED pracujący w rozdzielczości QHD. Za jego wydajność odpowiada procesor Snapdragon 635 i 6 GB pamięci RAM. Całość uzupełniają port USB-C dwa aparaty: 13- i 12-megikselowy oraz 8-megapikselowa kamera do wideorozmów. Urządzenie mierzy 155,2 x 77,6 x 10,78 mm i pracuje pod kontrolą Androida Marshmallow. M2017 dostępny będzie w czarnej i złotej wersji kolorystycznej. Kosztować ma około tysiąca dolarów.