Tak wygląda iPhone 7 w nowym kolorze Jet White?

Nowa odmiana kolorystyczna iPhone'a 7 i iPhone'a 7 Plus ma nosić nazwę Jet White, czyli stanowić będzie uzupełnienie innej odmiany – Jet Black. Jak łatwo się domyślić, podobnie jak Jet Black, "odrzutowa biel" charakteryzować się będzie wyjątkowo intensywnym połyskiem. Ciekawe tylko, czy tak samo jak Jet Black, łatwo ją będzie zarysować i zmatowić, podczas używania telefonu bez dodatkowego pokrowca. Film, który przedstawia (prawdopodobnie) iPhone'a 7 i iPhone'a 7 Plus w wersji Jet Black, umieścił na Twitterze Sonny Dickson, znany raczej z wiarygodnych "przecieków". Można jednak podejrzewać, że w tym przypadku mamy do czynienia nie tyle z fałszywą publikacją, co z publikacją, która "częściowo mija się z prawdą". W jaki sposób? Być może wideo przedstawia nowe wersje kolorystyczne obudów obu wersji iPhone'a 7, wykonane jednak przez niezależnego producenta, na zasadzie próby zrekonstruowania tego, jak odmiana Jet White będzie wyglądać. Apple nie potwierdziło bowiem oficjalnie nawet tego, że pracuje nad nową wersją kolorystyczną swoich smartfonów. Could this be the Jet White iPhone 7? pic.twitter.com/pHoDiZ63ON — Sonny Dickson (@SonnyDickson) 27 grudnia 2016