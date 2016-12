Tak wygląda Motorola Moto X (2017)

W sieci pojawiły się grafiki i film, wyraźnie pokazujące, jak wyglądać będzie przyszła Motorola Moto X (2017). Nie pozostawiają zbyt wiele miejsca na domysły – widać dosłownie wszystko, w tym mocno wystający, ale pojedynczy moduł aparatu fotograficznego. Najciekawsze są drobiazgi, takie właśnie jak pojedynczy moduł fotograficzny (wbrew obecnej "modzie") oraz... złącze MicroUSB. To już naprawdę ciekawe zagranie w czasach, w których wszyscy producenci masowo "przesiadają się" na USB typu C. Motorola zresztą również. No i jest też wejście mini-jack. To także, w dzisiejszych czasach, "niemodne" zagranie, dzięki któremu nowa Moto X zapowiada się na naprawdę ciekawy telefon. Motorola Moto X (przeciek) Motorola Moto X (przeciek) Motorola Moto X (przeciek) Motorola Moto X (przeciek) Motorola Moto X (przeciek) Motorola Moto X (przeciek) Motorola Moto X (przeciek) «» Sądząc po wymiarach, nowy smartfon Motoroli nie będzie bardzo cienki: 150×73,8×8,4 mm, a w miejscu, w którym wystaje moduł fotograficzny, grubość wzrasta nawet do 9,5 mm. To niemal dwa razy więcej od grubości modelu Moto Z (5,2 mm)! Jeśli w zamian we3wnątrz znajdzie się miejsce na potężny akumulator, Motorola ma nasze błogosławieństwo...