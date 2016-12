UMi Z - pierwszy smartfon z procesorem MediaTek Helio X27

UMi Z to 5,5-calowy smartfon wyposażony w ekran o rozdzielczości Full HD, 4GB pamięci RAM, 32 GB pamięci wewnętrznej (z możliwością rozszerzenia do 256 GB), 13-megapikselowy aparat główny z autofokusem z fazą detekcji i poczwórną diodą doświetlającą oraz taki sam aparat do selfie.

Najciekawiej prezentuje się tu oczywiście pachnący nowością układ MediaTek Helio X27, złożony z dwóch rdzeni Cortex-A72 2,6 GHz, czterech Cortex-A53 2,0 GHz i czterech Cortex-A53 1,6 GHz. Za grafikę odpowiada układ Mali-T88MP4.

W smartfonie znalazło się także miejsce na czytnik linii papilarnych, hybrydowy Dual SIM, moduł LTE, Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, złącze słuchawkowe oraz USB typu C. UMi Z wyposażono także w akumulator o pojemności 3780 mAh, który naładujemy do pełna w 100 minut. Całości dopełnia aluminiowa obudowa typu unibody oraz obietnica szybkiej aktualizacji do Androida Nougat.

Smartfon ma zadebiutować na rynku europejskim już 26 grudnia w cenie 279,99 dolarów (w przeliczeniu na złotówki około 1185 zł).