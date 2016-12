Wyciekły pierwsze rendery LG G6

Redakcja Android Authority dotarła do pierwszych renderów nadchodzącego flagowca od LG, z których nie wynika zbyt wiele. Sama bryła telefonu z całą pewnością nawiązuje do modelu G5, nie wiemy jednak, czy kolejna generacja flagowca LG korzystać będzie z wymiennych modułów sprzętowych, tak jak miało to miejsce z tegorocznym flagowcem.

To właściwie najważniejsze pytanie, na które już wkrótce otrzymamy odpowiedź. Rozwiązania modułowe, dzięki którym każdy użytkownik G5-tki mógł dostosować ją do własnych potrzeb wydawały się świetnym pomysłem w teorii. W praktyce jednak okazało się, że telefon nie wzbudził takiego zainteresowania konsumentów, na jakie liczył producent i... no cóż - odbiło się to na wynikach sprzedaży.