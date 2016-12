Zdjęcie Huawei P10, które sporo komplikuje

Zaledwie kilka dni temu pisaliśmy o Huawei P10 , dokładając do tego, co już wiemy, kolejne szczegóły. I wydawało się, że wiemy całkiem sporo: podwójnie wygięty ekran, podwójny aparat na tylnej ściance, skaner linii papilarnych nadal na tylnej ściance, ładowanie bezprzewodowe i przycisk Home pod ekranem jako dwie dość zaskakujące nowości. Sęk w tym, że być może zbyt wiele oczekujemy. Według zdjęcia, które wypłynęło w sieci, i które przedstawia jakoby P10, ekran nowego topowego smartfona Huawei jest zwyczajnie płaski, zaś na tylnej ściance... brakuje czytnika linii papilarnych. To zaś oznacza, że jego funkcję przejmie prawdopodobnie przycisk Home pod ekranem, czyniąc skanowanie linii papilarnych znacznie mniej wygodnym. Jest jeszcze inne wytłumaczenie rozbieżności w dotychczasowych przeciekach: część z nich (płaski ekran, skaner odcisków palców z przodu) dotyczyć może zwykłej wersji Huawei P10, zaś podwójnie wygięty ekran i (miejmy nadzieję) skaner pozostawiony z tyłu odnosić się mogą do wersji Huawei P10 Plus. Jak jest naprawdę? Przekonamy się w ciągu najbliższych dwóch, najpóźniej trzech miesięcy.