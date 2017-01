A wiec tak wygląda Samsung Galaxy C7 Pro

Galaxy C7 Pro to nowy telefon Samsunga, o którym do tej pory było dość cicho. Raptem przed paroma godzinami jego zdjęcia wyciekły do Internetu, a niektórzy nadal się zastanawiają, czy to autentyczne fotografie, czy też czyjś dowcip.

Miejmy jednak nadzieję, że telefon ten pojawi się na rynku. C7 Pro wygląda nieco jak… Galaxy S5. Rzekomo ma być wyposażony w 5,7-calowy wyświetlacz Full HD, procesor Snapdragon 626, 4 GB pamięci RAM i akumulator o pojemności 3300 mAh.