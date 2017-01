Alo: Koncepcyjny smartfon przyszłości

Dwóch francuskich projektantów, Philipee Starck i Jerome Olivet, proponują bardzo radykalną wizję smartfona przyszłości. Urządzenie nazwane Alo nie przypomina żadnego znanego gadżetu elektronicznego. Ma obły, wydłużony kształt zwężający się ku dołowi i wygiętą część górną. Całość miałaby być wykonana z przeźroczystego, przypominającego grube szkło materiału, który jednak zachowywałby giętkość. Nie znajdziemy tu tradycyjnego panelu dotykowego, a jedynie minimalistyczny panel wyświetlający interfejs. Obsługa urządzenia miałaby być w całości głosowa, a treści wyświetlane przy pomocy holograficznych obrazów. To jednak nie wszystko. Powłoka smartfona byłaby w stanie emitować wibracje oraz różnego rodzaju temperaturę w celach - być może - dyskretniejszej formy komunikacji. Na razie Alo jest tylko koncepcją, ale projektanci będą dążyć do tego, by opracować działający prototyp. W tym celu nawiązali współpracę z firmą Thomson i dlatego to właśnie logo tego producenta pojawia się na powyższych renderach. Ciekawe czy projekt stanie się czymś więcej, niż tylko ciekawostką.