Android Nougat dla Galaxy S7 edge – znamy datę europejskiej premiery!

Jak poinformował pracownik PR tureckiego oddziału Samsunga, Android Nougat 7.0 zostanie udostępniony Samsungom Galaxy S7 edge już 17 stycznia. Konkretniej, wskazywał na odmianę G935F, co jest dla nas szczególnie dobrą nowiną, bo to odmiana tego telefonu przeznaczona na Europę. Niestety, nie wiemy co z innymi telefonami, w tym ze „zwykłym” Galaxy S7. Ciekawym jest też fakt, że pracownik Samsunga poinformował o wersji 7.0 Nougata, a tymczasem Google już udostępnił wersję 7.1.1. Miejmy nadzieję, że usprawnienia Androida stworzone przez Samsunga będą na tyle dobre, że zapomnimy, że to nie jest równie aktualna wersja, co na telefonach Nexus czy Pixel.