Android Nougat wkrótce na telefonach HTC

Jak zapewnia HTC, europejskie wersje telefonów One M9 i 10 nie zostały zapomniane przez HTC i otrzymają aktualizację oprogramowania do wersji Android Nougat 7.0. Jak dodaje HTC, aktualizacja pojawi się nie później niż za dwa tygodnie. Firma zapewnia również, że pracuje z operatorami komórkowymi, by wersje operatorskie jej telefonów również otrzymały wspomnianą aktualizację w tym terminie. Android Nougat miał swoją premierę w sierpniu. Jest obecny na 0,7 proc. urządzeń wykorzystujących usługi Google Play, z czego tylko 0,2 proc. to najnowsza wersja 7.1.1. @nicpol7 Open channel (unlocked) European HTC 10 will get Nougat in the next 2 weeks! We’re working with operators to align also. — graham wheeler (@wheelergd) 17 stycznia 2017 @M9_Snaps @Didusieq HTC One M9 open channel (unlocked) will release the same timeframe as HTC 10 — graham wheeler (@wheelergd) 17 stycznia 2017