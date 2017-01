Android Nougat zmniejsza rozdzielczość obrazu w Galaxy S7

Masz sobie Galaxy S7 lub Galaxy S7 edge, Androida Marshmallow i piękny wyświetlacz pracujący w rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli. Zadowolony instalujesz aktualizację do Androida Nougat i… odkrywasz, że wyświetlacz zmienił rozdzielczość na 1080p. Co u licha? Na szczęście to nie awaria, błąd czy sabotowanie funkcji telefonu. Nougat od Samsunga zawiera nowe tryby oszczędzania energii i najwyraźniej uznał, że by zapewnić ci więcej czasu bez ładowania telefonu, obniży rozdzielczość wyświetlacza. Na szczęście możesz to zmienić w ustawieniach telefonu w kategorii „wyświetlacz”. Choć z drugiej strony… czy na pewno chcesz zużywać więcej energii na te dodatkowe piksele?