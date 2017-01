Asus X00GD: mały smartfon z potężnym akumulatorem

Urządzenie znane jest pod nazwą kodową Asus X00GD, ale najprawdopodobniej chodzi o model z rodziny Asus ZenFone 4. Będzie to prosty i zapewne tani smartfon, wyposażony w ekran o przekątnej 5,2 cala i rozdzielczości HD (720×1280 pikseli), co w praktyce oznacza... niskie obciążenie akumulatora. A że ten będzie dysponował imponującą pojemnością 4850 mAh, możemy się spodziewać rekordowo długiej pracy nowego smartfona Asusa po jednokrotnym naładowaniu. Wymiary Asusa X00GD to 149,5×73,7×8,85 mm, a waga to 169 gramów. Wiemy także, że sercem nowego smartfona jest 8-rdzeniowy procesor z taktowaniem 1,5 GHz, wspomagany przez różną (w zależności od odmiany) ilość pamięci RAM (2, 3 lub 4 GB) oraz różną ilość pamięci wewnętrznej (16, 32 lub 64 GB). Główny aparat wyposażony będzie w matrycę o rozdzielczości 13 mln pikseli, zaś przedni dysponować będzie matrycą 8-milionową.



Oficjalnej premiery smartfona spodziewamy się już niebawem, być może nawet na targach CES 2017. Oficjalnej premiery smartfona spodziewamy się już niebawem, być może nawet na targach CES 2017.