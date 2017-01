Asus ZenFone AR - pierwszy smartfon z Tango i Daydream

Lenovo Phab 2 Pro był pierwszym smartfonem z technologią Tango od Google. Drugim smartfonem, który zostanie wyposażony w to rozwiązanie będzie Asus ZenFone AR. Co więcej, będzie to też pierwsze urządzenie wspierające równocześnie technologię Daydream. Innymi słowy użytkownik nowego Asusa będzie mógł wykorzystać go do pracy i zabawy z rozszerzoną oraz wirtualną rzeczywistością.

Zgodnie z informacjami udzielonymi przez Qualcomm ZenFone AR zostanie wyposażony w ten sam procesor co Google Pixel i ZenFone 3 - Snapdragona 821. Szczegółów na temat dokładnej specyfikacji urządzenia nie ujawniono, ale wiemy, że wśród preinstalowanych aplikacji pojawią się daydream'owe wersje YouTube'a, Hulu, Netflixa, Google Street View, HBO Go oraz gry Need For Speed, Fantastic Beast and Where to Find Them i Gunjack 2.