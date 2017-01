Co dalej z Nougatem dla ZenFone’a 3?

Asus wstrzymał dystrybucję aktualizacji ZenFone’ów 3 do Androida Nougat. Firma potwierdziła, że to zamierzone działanie, a nie jakaś awaria serwerów, nie zdecydowała się jednak uzasadnić swojej decyzji. Jak się domyślamy, i co „potwierdzają” plotki, już po opublikowaniu aktualizacji wykryto błąd w systemie i to na tyle poważny, że zdecydowano się anulować całą operację przynajmniej do czasu, aż nie zostanie naprawiony. Niestety, nie wiemy kiedy to może nastąpić.