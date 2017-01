Czy to pierwsze wyniki benchmarku Samsunga Galaxy S8?

Do przedstawionych poniżej danych należy podchodzić dość sceptycznie - i to aż z trzech powodów. Po pierwsze, nie ma pewności, że chodzi o Samsunga Galaxy S8. Po drugie, nie ma pewności, że chodzi o smartfon wyposażony w układ Snapdragon 835. Po trzecie, jeśli są to wyniki Samsunga Galaxy S8 wyposażonego w układ firmy Qualcomm (co wydaje się dość prawdopodobne), to nie są to jeszcze pomiary ostatecznej wersji produkcyjnej. Jak widać, z trybie pomiaru jednordzeniowego testowany telefon osiągnął wynik 1844 punktów, a w trybie wielordzeniowym – 5426 punktów. W porównaniu do iPhone'a 7 z układem A10 ten drugi wynik wydaje się całkiem niezły (smartfon Apple również osiąga w tym trybie około 5400 punktów), natomiast w trybie jednordzeniowym wynik iPhone'a 7 oscyluje wokół 3300 punktów, a więc osiąga znacznie lepszy rezultat. Specyfikacja techniczna, którą przy okazji ujawnia Geekbench, mówi o systemie Android 7.0 Nougat i 4 GB pamięci RAM. Oficjalnej premiery Samsunga Galaxy S8 spodziewamy się podczas targów MWC 2017, choć pojawiają się też pogłoski, że będzie ona opóźniona.