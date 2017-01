Galaxy S7 i S7 edge już z Nougatem!

Pięć miesięcy po zaprezentowaniu systemu przez Google’a firma Samsung rozpoczęła udostępnianie go dla telefonów Galaxy S7 i S7 edge. Co prawda nie jest to najnowsza wersja z najnowszych (a więc 7.1.1), a „tylko” 7.0, ale i tak jest się z czego cieszyć. Zwłaszcza, że aktualizacja zawiera łatki bezpieczeństwa opublikowane w tym miesiącu przez Google’a. Aktualizacja jest udostępniana falowo. Oznacza to, że nie wszystkie telefony od razu ją widzą i możliwe, że twój egzemplarz jeszcze nie zgłasza jej dostępności. Cierpliwości! Zakładając, że twój telefon nie został kupiony od operatora komórkowego, otrzymasz ją w przeciągu kilku dni.