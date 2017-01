Galaxy S8: Producent etui prezentuje rendery smartfona

Już wcześniej plotki pojawiające się w sieci zainspirowały grafika Veniamina Gaskina do stworzenia koncepcyjnych obrazów urządzenia. Teraz możemy je zweryfikować porównując z renderami przygotowanymi na podstawie rzeczywistych wymiarów i schematów, które otrzymała redakcja GSMARENY. Rendery są trzy, ale ujawniają dość sporo informacji. Przede wszystkim z przodu, co sugerowały wcześniejsze doniesienia, zabraknie fizycznego przycisku Home. Skaner linii papilarnych zostanie z kolei ukryty pod szkłem. Na obu bocznych krawędziach ekranu znajdziemy mocne zakrzywienia. Kolejny render ujawnia dwa grille - jeden znajdujący się pod, a drugi nad ekranem. To sugeruje, że możemy liczyć na głośniki stereo. Wygląda też na to, że mimo licznych plotek Samsung jednak zostawi w spokoju gniazdo minijack. Zadziwia jednak port ładowania - z tego kąta wydaje się, że jest to microUSB, a przecież już w Galaxy Note 7 i Galaxy A 2017 znaleźć można było USB typu C. Na tylnym panelu nie uświadczymy podwójnego aparatu. Bardzo możliwe jednak, że doczeka się go tylko wariant Galaxy S8 Plus. I jak Wam się podoba design tego urządzenia? Do pełnej odsłony przyjdzie nam jeszcze nieco poczekać. Według ostatnich przecieków Samsung zapowie swojego flagowca 18 kwietnia.