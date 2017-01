Galaxy S8 z pamięcią LPDDR4X?

Południowokoreański producent układów elektronicznych SK Hynix (znany wcześnie jako Hyundai Electonics Industrial), ogłosił dziś rozpoczęcie produkcji nowego rodzaju mobilnych kości pamięci (LPDDR4X) o pojemności 8GB (64 Gb). Złożone z czterech warstw kości mają zajmować 40% mniej miejsca niż obecne na rynku LPDDR4 i mają być o 20% bardziej energooszczędne.

Nieoficjalne źródła sugerują, że układ ten zadebiutuje w Samsungu Galaxy S8 i iPhone 8, ale trudno wierzyć w takie informacje. Samsung sam produkuje kości pamięci do swoich smartfonów i kupno produktu konkurencji wydaje się mało prawdopodobne. Apple z kolei do tej pory opierał się trendowi wyposażania iPhone'ów w kości o największej możliwej pojemności i nic nie wskazuje na to, by miałby zmienić swoją decyzję przy produkcji kolejnego modelu.