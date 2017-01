Honor 6X: średnia półka ze świetnym aparatem

Honor 6X posiada podwójny aparat fotograficzny z przysłoną F/0,95-F/16. Główna, 12-megapikselowa matryca odpowiada za kompozycję zdjęcia, podczas gdy druga, 2-megapikselowa, zbiera informacje o głębi, dzięki czemu fotografie są wyraźne i ostre. Szeroka przysłona F/0,95 w Honorze 6X potrafi uzyskać profesjonalny efekt rozmycia tła przy jednoczesnym wyostrzeniu obiektów na pierwszym planie fotografii. W połączeniu z 1,25um rozmiarem piksela, smartfon poradzi sobie z robieniem zdjęć nawet w kiepskich warunkach oświetleniowych. Aparat Honora 6X wykorzystuje również technologię Phase Detection Auto Focus, która odpowiada za szybkie ostrzenie kadrów w zaledwie 0,3 sekundy. Wykorzystany w urządzeniu ośmiordzeniowy procesor Kirin 655 (cztery główne rdzenie taktowane z częstotliwością 2,1 GHz, a pozostałe z 1,7 GHz), wspierany jest przez 3GB pamięci RAM1 oraz koprocesor i5. Dzięki takim podzespołom Honor 6X umożliwia płynne granie, przeglądanie i słuchanie muzyki lub korzystanie z kilku aplikacji jednocześnie. By zwiększyć w przyszłości wydajność urządzenia, Honor 6X został wyposażony w Honor Smart File System, który zapobiega fragmentacji systemu Android, co wydłuża wydajność urządzenia. Superszybki czytnik linii papilarnych odblokuje ekran już w 0,5 sekundy. Bateria o pojemności 3340 mAh razem z 16nm CPU oraz technologią oszczędności energii zapewnia ponad 2 dni żywotności na umiarkowanym użyciu i do półtora dnia przy częstym użyciu. Na w pełni naładowanym urządzeniu można oglądać filmy przez ponad 10 godzin, słuchać muzyki przez 70 godzin lub grać przez ponad 8 godzin. To wszystko dzięki wsparciu zoptymalizowanej technologii ładowania 5V/2A. Honor 6X będzie dostępny w trzech kolorach – złotym, srebrnym oraz szarym, z 3GB RAM

od 4 stycznia w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, oraz we Włoszech i rynkach na Bliskim Wschodzie. Honor 6X w Polsce będzie dostępny w pierwszym półroczu 2017. Jeśli chodzi o cenę, to wersja z 3 GB RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej kosztować będzie 249 euro, czyli ok. 1099 zł. Za szybszy model z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej zapłacimy 299 euro, a więc ok. 1299-1349 zł.