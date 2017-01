HTC ma problem z Nougatem

Jak poinformował Graham Wheeler, jeden z dyrektorów oddziału HTC zajmującego się Europą, środkowym wchodem i Afryką, firma usunęła ze swoich serwerów aktualizację systemu telefonu HTC 10 do wersji Nougat 7.0. Jak tłumaczy, pojawiły się „techniczne problemy” z oprogramowaniem, które należy naprawić. Spodziewa się, że dystrybucja aktualizacji zostanie wznowiona w przyszłym miesiącu. Nie jest jasne co było problemem. Co więcej, nie jest jasne czy i czemu występuje on tylko w Europie. I wreszcie nie jest jasne co powinni zrobić posiadacze HTC 10, którzy zdążyli już zaktualizować swoje telefony do rzekomo wadliwej wersji 7.0. Czekamy na dalsze informacje ze strony HTC. For HTC 10 users in mainland Europe, we’ve unfortunately had to pause the rollout as we look into a technical issue and work to correct it. — Graham Wheeler (@wheelergd) 26 stycznia 2017