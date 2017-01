HTC U Ultra będzie naprawdę duuuży

Model ten wcześniej znany już był pod nazwą kodową HTC Ocean Note, ale prawdopodobnie zadebiutuje oficjalnie jako HTC U Ultra. I to zadebiutuje niedługo – HTC rozsyła zaproszenia do mediów na 12 stycznia, choć nie wiadomo oficjalnie, o jaki produkt chodzi. Na zaproszeniu widnieje jednak litera "U". Co wiadomo o nowym smartfonie HTC? Będzie naprawdę duży, wyposażony w 6-calowy ekran i obudowę dostępną w trzech kolorach: czarnym, białym i niebieskim. Mimo sporych rozmiarów na obudowie nie znalazło się jednak miejsce na złącze mini-jack, nie zabraknie natomiast wejścia USB typu C i podwójnego slotu na karty SIM. Inne modele HTC, które prawdopodobnie ujrzymy 12 stycznia, noszą nazwy kodowe HTC Ocean Smart i HTC Ocean Master.