HTC U Ultra już oficjalnie

HTC U Ultra zadebiutuje na rynku już w marcu w dwóch wariantach - z opcją 64 GB pamięci wewnętrznej w cenie 749 dolarów oraz w wariancie 128 GB, którego ekran dodatkowo pokryty będzie szafirowym szkłem w cenie 910 dolarów. Podobnie jak w przypadku smartfonów LG V10 i V20, tak i tutaj znajdziemy dwa ekrany. Główny o przekątnej 5,7-cali i rozdzielczości QHD i dodatkowy o przekątnej 2,05-cala, który został umieszczony powyżej swojego większego odpowiednika. Na tym niewielkim paseczku wyświetlane będą notyfikacje, skróty do aplikacji czy ikonki ulubionych kontaktów. Na pokładzie znajdziemy procesor Snapdragon 821 z układem graficznym Ardeno 530, 4GB pamięci RAM, 64/128 GB miejsca na dane z możliwością rozszerzenia kartami microSD do 2TB, baterię o pojemności 3000 mAh z opcją szybkiego ładowania Quick Charge 3.0 i złącze USB typu C. Zabrakło niestety złącza minijack. Jeśli chodzi o aparat, z przodu umieszczono 16-megapikselową kamerkę do selfie, natomiast z tyłu 12-megapikselowy aparat Ultra Pixel (1.55µm) z autofocusem z detekcją fazy, laserowym czujnikiem pomiaru ostrości, optyczną stabilizacją obrazu i jasnym obiektywem (f/1.8) oraz możliwością nagrywania materiałów w rozdzielczości 4K. Ciekawą opcją jest także możliwość nagrywania filmów z dźwiękiem przestrzennym - smartfon wyposażono w cztery mikrofony, które wspiera nowa technologia U Sonic. Całość zamknięta jest w metalowej obudowie w czterech wariantach kolorystycznych: niebieskim, różowym, białym i czarnym. Smartfon pracuje na Androidzie 7.0 z nakładką HTC Sense. Po raz pierwszy HTC zaimplementowało do urządzenia swojego nowego asystenta Sense Companion, który podobnie jak Siri czy Cortana pozwoli na przekazywanie poleceń głosem.