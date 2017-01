LG patentuje smartfona z elastycznym wyświetlaczem

Z patentu LG, który właśnie przedostał się do sieci wynika, że producent w zupełnie inny sposób planuje podejść do tematu. Zamiast składać smartfon w pół, powierzchnia ekranu będzie wysuwana, a następnie zawijana na tylny panel. Taka kompaktowa forma sprawi, że urządzenie bez problemu będzie mieściło się w kieszeni, a na życzenie użytkownika zaoferuje dużą powierzchnię ekranu. Pojawiają się jednak pytania, czy takie rozwiązanie będzie na pewno praktyczne? A co z aparatem smartfona? Czy trzeba będzie za każdym razem go rozwijać, by uzyskać dostęp do kamery? Póki co musimy potraktować tę informację jako ciekawostkę. Nie wiadomo czy LG zdecyduje się wdrożyć swój patent.