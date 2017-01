Lista wszystkich telefonów Samsunga z Androidem Nougat

Android Nougat pojawił się już w formie aktualizacji dla telefonów Galaxy S7 i Galaxy S7 edge, a dystrybucja tej aktualizacji właśnie trwa (co oznacza, że jeszcze nie wszystkie te telefony zgłaszają jej dostępność). A co z innymi modelami? Plotek było wiele, ale Samsung w końcu zdecydował się opublikować oficjalną listę urządzeń, dla których szykowana jest aktualizacja do Androida Nougat. Oto i ona: Galaxy S6

Galaxy S6 edge

Galaxy Note5

Galaxy Tab A z S Pen

Galaxy Tab S2 (LTE Unlock)

Galaxy A3

Galaxy A8 Te telefony i tablety otrzymają aktualizację w pierwszej połowie bieżącego roku. Niewykluczone, że w późniejszym terminie ruszą prace nad aktualizacją dla kolejnych urządzeń, ale nie radzimy pokładać w tym zbyt wielkich nadziei.