Nokia 6: pierwszy smartfon Nokii już oficjalnie

Nokia 6, bo tak nazywa się pierwszy smartfon od HMD Global dostępny będzie tylko i wyłącznie na terenie Chin. Producent tłumaczy swoją decyzję tym, że Chiny to jeden z najważniejszych i największych rynków smartfonów na Świecie, dlatego też Finowie postanowili rozpocząć sprzedaż właśnie tam. Oczywiście bardzo prawdopodobnym jest, że Nokię 6 będzie można kupić w Europie, tyle że z nieoficjalnych źródeł. Co ze specyfikacją? Nokia 6 zapowiada się na całkiem niezły smartfon ze średniej półki: Snapdragon 430, 4GB pamięci RAM, 64GB pamięci wewnętrznej i Android Nougat na pokładzie to całkiem szybkie połączenie. Do tego dochodzi ekran o rozdzielczości HD i przekątnej 5,5 cala i aparaty: 16MP z tyłu i 8MP z przodu. Nokia 6 kosztować ma ok. 246 dolarów, czyli jakieś 1020 PLN.