Nokia 6 wejdzie do sprzedaży już za tydzień

Nokia 6 dostępna będzie w sprzedaży od 19 stycznia. Niestety, tak jak zapowiadano, oficjalna dystrybucja obejmie na razie wyłącznie rynek chiński. A to oznacza, że nie kupimy tego telefonu w Polsce od żadnego oficjalnego dystrybutora, będąc skazanymi na własnoręczne jego sprowadzanie z Azji poprzez umożliwiające to sklepy internetowe. Telefon ma kosztować około 250 dolarów. Jest wyposażony w 5,5-calowy wyświetlacz IPS Full HD, ośmiordzeniowy procesor Snadragon 430, 4 GB pamięci RAM, 64 GB pamięci masowej (plus obsługa microSD), 16-megapikselowy aparat, czytnik linii papilarnych, Dolby Atmos i niewymienny akumulator o pojemności 3000 mAh.