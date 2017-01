Nokia zapowiada „coś ekscytującego”

Zaprezentowana niedawno Nokia 6 to telefon średniej klasy, z 5,5-calowym wyświetlaczem, aluminiową obudową, procesorem Snapdragon 430, 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci masowej. Dla was to za mało? Na szczęście Nokia coś zapowiada. Tylko nie do końca wiemy co. Firma, niestety, zachowuje powściągliwość. HMD zdradził nam za to, że szykuje konferencję prasową, która ma się odbyć tuż przed targami Mobile World Congress, które odbędą się w przyszłym miesiącu w Barcelonie. Na konferencji mamy poznać „nowy ekscytujący rozdział w konsumenckiej historii Nokii”. Wiemy też, że do końca roku HMD ma zamiar zaprezentować w sumie, licząc Nokię 6, sześć lub siedem telefonów marki Nokia z Androidem na pokładzie. Zapewne na zapowiadanej konferencji prasowej dowiemy się nieco więcej na ich temat. Oby…