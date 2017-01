Nowy iPhone ma inspirować się „klasyką”

Szkło po obu stronach i metalowa ramka… taki był iPhone 4, taki też ma być nowy iPhone mający się pokazać w tym roku. Ostatnimi czasy, a konkretniej od trzech generacji, Apple decydował się na obudowę z metalu. Powrót do szkła byłby, paradoksalnie, czymś nowym dla firmy. Szklany iPhone miałby mieć wyświetlacz AMOLED, co byłoby absolutną nowością w produktach tej firmy. Jak będzie naprawdę? Niestety, musimy uzbroić się cierpliwość. Analitycy nie spodziewają się, by Apple wydał przed jesienią jakikolwiek nowy telefon na rynek.