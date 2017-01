Ojciec Androida pracuje nad bezramkowym smartfonem

Essential - nowa firma Rubina - składa się aktualnie z 40 osób, które wcześniej pracowały w Apple czy Google. Startup koncentrować się będzie na rozwiązaniach do inteligentnych domów oraz na produkcji mobilnej elektroniki użytkowej. Czołowym produktem ma być jednak high-endowy smartfon. Szczegóły na temat tego urządzenia nie są jeszcze znane. Nieoficjalne informacje mówią jedynie, że będzie on cechował się dużym, bezramkowym ekranem, metalową lub ceramiczną obudową i konstrukcją umożliwiającą podłączanie dodatkowych modułów. Zwłaszcza ta ostatnia plotka brzmi ciekawie. Essential rzekomo testuje nowe rodzaje portów, które miałyby spełniać zarówno rolę ładowania, jak i podłączania zewnętrznych elementów np. kamery umożliwiającej wykonywanie zdjęć w 360-stopniach. Jeśli chodzi o cenę firma będzie celowała w półkę bliską iPhone'owi 7 (około 650 dolarów). Smartfon ma trafić do sprzedaży w połowie bieżącego roku.