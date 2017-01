OnePlus 3 i OnePlus 3T już z Androidem Nougat

OnePlus zaskoczył wszystkich i w raptem trzy dni po opublikowaniu wersji testowej najnowszego Androida dla swoich dwóch telefonów opublikował wersję produkcyjną aktualizacji do Nougata. A właściwie, to zaktualizował system OxygenOS do wersji 4.0, która bazuje na wspomnianym Nougacie. Aktualizacja jest udostępniana stopniowo, więc całkiem możliwe, że twój telefon jeszcze jej nie widzi, mimo oficjalnej dostępności. OnePlus zapewnia jednak, że w przeciągu, tu cytat, „kilku dni”, trafi ona do wszystkich. Jeżeli jesteś beta-testerem i instalowałeś wersje testowe aktualizacji, musisz przywrócić telefon do fabrycznych ustawień, by przejść na wersję produkcyjną.