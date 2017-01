Oto Google Pixel i Pixel XL z 256 GB, które... nie istnieją

Zarówno Google Pixel, jak i Google Pixel XL dostępne są w dwóch wariantach, różniących się między innymi ilością pamięci na dane: 32 GB lub 128 GB. Ale czy na pewno tylko dwóch? U amerykańskiego operatora Verizon na jego oficjalnych stronach oba telefony pojawiły się jeszcze w odmianie 256 GB! Jakby tego było mało, Verizon opublikował nawet kwoty (odpowiednio wyższe), jakie co miesiąc trzeba będzie płacić za smartfony Google z 256 GB pamięci wewnętrznej, w zależności od tego, jaki model smartfona wymienimy na Pixel lub Pixel XL. Informacja niewątpliwie zyskuje dzięki temu na wiarygodności. A jednak to tylko... błąd systemu, pochodzący prawdopodobnie z błędnego skopiowania ofert dotyczących iPhone'a 7 i iPhone'a 7 Plus (oba oferowane w wariancie z 256 GB pamięci na dane). Google Pixel i Google Pixel XL w wersjach z taką ilością pamięci po prostu nie istnieją, więc najbardziej wypasionym wariantem pozostaje odmiana z 128 GB miejsca na dane. A i tak chętnych do jej kupna jest tak wielu, że trzeba czekać na ten telefon kilka miesięcy.