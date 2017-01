Pierwsze informacje na temat Google Pixel 2

Prace nad nowymi smartfonami Google podobno są już dosyć zaawansowane i – według niektórych doniesień – możemy spodziewać się nie dwóch, ale nawet trzech odmian nowej serii Pixeli. Obok podstawowego Google Pixel 2 oraz prawdopodobnego Google Pixel XL 2 ma się bowiem jeszcze pojawić Google Pixel 2B, czyli odmiana budżetowa. Co wiemy o nowym Google Pixel 2? Oczywiście jeszcze nic pewnego, ale na podstawie pierwszych przecieków oraz domysłów analityków można się spodziewać: wodoodpornej obudowy

jeszcze lepszego wbudowanego aparatu fotograficznego (co nie znaczy, że będzie miał on większą rozdzielczość matrycy), zwłaszcza pod względem wykonywania zdjęć w słabym świetle

najwydajniejszego procesora (podobno jednym z układów testowanych w prototypowych egzemplarzach jest Snapdragon 83x, ale pojawiają się też pogłoski o współpracy Google i MediaTeka)

wyższej ceny podstawowego modelu – co najmniej o 50 dolarów większej od obecnej ceny Google Pixel (649 dolarów) Wstępne informacje na temat daty premiery nowych smartfonów Google Pixel mówią o październiku 2017 roku, a zatem przed nami jeszcze wiele czasu na domysły, pogłoski i przecieki... Google Pixel 2 – prawdopodobny wygląd na podstawie grafik, które wyciekły do sieci.