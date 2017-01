Pierwszy telefon komórkowy marki Hykker od czwartku w Biedronce

Hykker Halo to tzw. "głupiofon" z kilkoma bajerami: podświetlaną klawiaturą, aparatem VGA, radiem FM, latarką, modułem łączności Bluetooth i przyciskiem SOS. Hykker Halo obsługuje też karty microSD do pojemności 32GB (posiada 1 slot), więc pomieści całkiem sporą kolekcję muzyki i zdjęć (chociaż ich jakość pozostawia wiele do życzenia). Oczywiście jego dwie największe zalety to: cena i czas działania na baterii. Od czwartku będzie można kupić Hykker Halo za 89,90 w komplecie ze starterem TuBiedronka. Jeśli chodzi o czas pracy na baterii, to niestety nie mamy żadnych konkretnych danych, jednak z pewnością telefon wytrzyma kilka dni bez ładowania.