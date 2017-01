Samsung Galaxy A3 i Samsung Galaxy A5 oficjalnie zaprezentowane!

Trzeba powiedzieć, że Samsung naprawdę umie wsłuchiwać się w oczekiwania użytkowników. Patrząc na listę usprawnień najnowszej edycji modeli Galaxy A5 (2017) i Galaxy A3 (2017), wielokrotnie można odnieść wrażenie, że nie są to tak zwane "wodotryski", ale zmiany, które naprawdę się przydadzą. Czyste konkrety: usprawnione oba aparaty

wodoodporność i pyłoodporność

bezpieczny folder na dane

pojemniejsze akumulatory

Always on Display Tylny i przedni aparat Galaxy A5 ma rozdzielczość 16 mln pikseli, a w przypadku Galaxy A3 odpowiednio 13 mln pikseli i 8 mln pikseli. Aparaty (tylny i przedni) w obu modelach mają taki sam jasny obiektyw f/1,9. Nowością w serii Galaxy A (2017) jest możliwość przesuwania przycisku migawki w dowolne miejsce na ekranie oraz użycia wyświetlacza jako przedniej lampy błyskowej w celu doświetlenia zdjęcia, wpływa to na lepszą jakość ujęć typu selfie. Aparat fotograficzny w Galaxy A (2017) ma ponadto uproszczony interfejs, umożliwiający m.in. bezpośrednie nakładanie filtrów. Użytkownicy mogą również korzystać z dodatkowych trybów, które podbijają kolor i kontrast wybranych ujęć. Samsung Galaxy A5 i A3 Samsung Galaxy A5 i A3 Samsung Galaxy A5 i A3 «» Nowością w serii Galaxy A (2017) jest bezpieczny folder, w którym użytkownik może przechowywać swoje prywatne pliki oraz aplikacje. Folder jest chroniony uwierzytelnianiem biometrycznym. Po raz pierwszy w serii Galaxy A (2017) zastosowano wodo i pyłoodporną obudowę zaprojektowaną zgodnie z normą IP68, która chroni telefon przed wodą (do 1.5m przez 30 minut), piaskiem i pyłem, umożliwiając korzystanie z urządzenia w niemal każdych warunkach. Pojemniejsza bateria pozwala wydłużyć czas korzystania z telefonu. Galaxy A5 (2017) ma funkcję szybkiego ładowania, obie wersje Galaxy A wyposażono w port USB typu C. Technologia Always on Display umożliwia wyświetlanie najważniejszych powiadomień bez budzenia telefonu, co oszczędza czas i baterię. Pojemniejsza pamięć i obsługa kart microSD do 256 GB Galaxy A (2017) jest dostępny w czterech stylowych kolorach: Black Sky, Gold Sand, Blue Mist i Peach Cloudi. Trafi do sprzedaży w Europie na początku lutego, a ceny obu modeli nie zostały na razie ujawnione. Samsung Galaxy A5 (2017) Galaxy A5 (2017) Sieć LTE kat. 6 * Parametr ten może się różnić w zależności od kraju i operatora sieci Wyświetlacz 5,2” FHD Super AMOLED Procesor Ośmiordzeniowy 1,9 GHz System operacyjny Android 6.0.1 (Marshmallow) Aparat fotograficzny Tylny, 16 MP F1.9 PDAF, przedni 16 MP F 1.9 Wideo MPEG4, H.265(HEVC), H.264(AVC), H.263, VC-1, MP43, WMV7, WMV8, VP8, VP9 Audio MP3, AAC LC/AAC+/eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, WMA, FLAC, Vorbis, Opus Dodatkowe funkcje Samsung KNOX, S-Voice Łączność Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth® v 4.2, ANT+, USB typu C, NFC (UICC, eSE) Czujniki Akcelerometr, czujnik zbliżeniowy, czujnik geomagnetyczny, czujnik światła RGB, czujnik Halla Skaner linii papilarnych, barometr Klasa IP IP68 - całkowita odporność na pył oraz odpornośc na wodę do 1.5m przez 30 minut Pamięć 3 GB RAM + 32 GB miejsca na dane Port Micro SD (do 256 GB) Wymiary 146,1 x 71,4 x 7,9 mm Bateria 3000 mAh, szybkie ładowanie Samsung Galaxy A3 (2017): Galaxy A3 (2017) Sieć LTE kat. 6 * Parametr ten może się różnić w zależności od kraju i operatora sieci Wyświetlacz 4,7” HD Super AMOLED Procesor Ośmiordzeniowy 1,6 GHz System operacyjny Android 6.0.1 (Marshmallow) Aparat fotograficzny Tył: 13 MP (F1,9), Przód: 8 MP (F1,9) Wideo MPEG4, H.265(HEVC), H.264(AVC), H.263, VC-1, MP43, WMV7, WMV8, VP8, VP9 Audio MP3, AAC LC/AAC+/eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, WMA, FLAC, Vorbis, Opus Dodatkowe funkcje Samsung KNOX, S-Voice Łączność Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth® v 4.2, ANT+, USB typu C, NFC (UICC) Czujniki Akcelerometr, czujnik zbliżeniowy, czujnik geomagnetyczny, czujnik światła RGB, czujnik Halla, skaner linii papilarnych, barometr Klasa IP IP68 - całkowita odporność na pył oraz odpornośc na wodę do 1.5m przez 30 minut Pamięć 2 GB RAM + 16 GB miejsca na dane Port Micro SD (do 256 GB) Wymiary 135,4 x 66,2 x 7,9 mm Bateria 2350 mAh