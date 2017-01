Samsung Galaxy S8 z nieoficjalną datą premiery

Według portalu Naver 18 kwietnia 2017 roku Samsung wypuści na rynek swojego nowego flagowca. Galaxy S8 nie pojawi się jednak równocześnie we wszystkich krajach. To samo źródło twierdzi, że oficjalna prezentacja smartfona odbędzie się na specjalnej konferencji pod koniec marca lub na początku kwietnia. Chociaż informacja ta pokrywa się z wcześniejszymi doniesieniami dotyczącymi rozpoczęcia masowej produkcji urządzenia w marcu, to Samsung oficjalnie nie potwierdził jeszcze daty premiery.

Koreańskie media sugerują także, że przełożenie zapowiedzi Galaxy S8 z lutego na kwiecień ma związek z nieoczekiwanymi problemami z Galaxy Note 7, które opóźniły prace nad nowym smartfonem.