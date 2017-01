Samsung Galaxy S8 z trybem Continuum?

Z powyższego slajdu wynika, że nowy smartfon Samsunga będzie mógł zostać podłączony kablem do jakiegokolwiek monitora czy telewizora, by zaoferować użytkownikowi lepszy komfort pracy i większą przestrzeń roboczą. Do zestawu podłączymy bezprzewodowo myszkę i klawiaturę. Całość wygląda podobnie co tryb Continuum znany z Windows 10 Mobile, ale po pierwsze zdaje się oferować możliwość pracy na kilku oknach równocześnie, a po drugie nie wyłącza tym samym ekranu smartfona. Takich opcji póki co rozwiązanie Microsoftu nie oferuje. Oczywiście na razie powinniśmy traktować te informacje z przymrużeniem oka. Grafika może także mieć jedynie charakter poglądowy i nie oddawać wiernie rzeczywistości (przykładowo może się okazać, że ekran smartfona będzie jednak wyłączony). Mamy jednak nadzieję, że tryb nazwany Samsung Desktop Experience zagości w Galaxy S8, bo jest to jedno z ciekawszych rozwiązań, które może wpłynąć na sposób w jaki korzystamy z przenośnych urządzeń.