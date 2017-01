Samsung ostatecznie zamyka sprawę Galaxy Note7

DJ Koh, President of Mobile Communications Business w Samsung Electronics, ujawnił szczegółowe wyniki postępowania wyjaśniającego, a także przeprosił użytkowników telefonu Galaxy Note7, operatorów telefonii komórkowej, partnerów detalicznych i dystrybutorów oraz kontrahentów. Podziękował im również za cierpliwość i nieustające wsparcie. Wraz z nim na konferencji prasowej wystąpili przedstawiciele członków kadry kierowniczej UL, Exponent i TUV Rheinland, kierujący niezależnymi grupami branżowymi realizującymi własne postępowania wyjaśniające w zakresie różnych aspektów incydentów dotyczących telefonów Galaxy Note7. Wśród mówców znaleźli się: Sajeev Jesudas, Prezes, Jednostka ds. Działalności Konsumenckiej, UL;

dr Kevin White, Główny Naukowiec, Exponent;

Holger Kunz, Wiceprezes Wykonawczy ds. Produktów, TUV Rheinland AG. Występujący szczegółowo omówili ustalenia wynikłe z postępowania wyjaśniającego i ujawnili nowe działania, które firma Samsung podjęła w związku z incydentami. Na podstawie informacji uzyskanych podczas postępowania wyjaśniającego, firma Samsung wdrożyła różnorodne wewnętrzne procesy w zakresie jakości i bezpieczeństwa, których celem jest dalsze podnoszenie bezpieczeństwa urządzeń. Procesy te obejmują protokoły dodatkowe, takie jak wielopoziomowe działania w zakresie bezpieczeństwa i 8-punktowa Weryfikacja Bezpieczeństwa Baterii. Firma Samsung utworzyła także Grupę Doradczą ds. Baterii złożoną z doradców zewnętrznych, naukowców i badaczy, która ma zapewnić zachowanie przez firmę jasnej i obiektywnej perspektywy w odniesieniu do bezpieczeństwa baterii i innowacji. W skład Grupy Doradczej ds. Baterii wchodzą: dr Clare Grey, wykładowca chemii, University of Cambridge;

dr Gerbrand Ceder, wykładowca materiałoznawstwa i inżynierii, UC Berkeley;

dr Yi Cui, wykładowca materiałoznawstwa i inżynierii, Stanford University;

dr Toru Amazutsumi, Prezes Amaz Techno-consultant – Przez kilka ostatnich miesięcy wraz z niezależnymi specjalistycznymi organizacjami branżowymi prowadziliśmy szczegółowe postępowanie wyjaśniające, którego celem było określenie przyczyny incydentów dotyczących telefonu Galaxy Note7 – mówił DJ Koh – Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, nie ustajemy w wysiłkach, aby zyskać zaufanie naszych klientów poprzez innowację, która redefiniuje postępowanie w zakresie bezpieczeństwa, a także otwiera drogę do nieograniczonych możliwości i niesamowitych, nowych doświadczeń – dodał DJ Koh.