Samsung zna już przyczynę wybuchów Galaxy Note 7

Trzeba przyznać, że tym razem Samsung nie śpieszył się z ogłaszaniem pochopnych wniosków, tak jak to miało miejsce przed wypuszczeniem na rynek drugiej, "bezpiecznej" serii Galaxy Note 7 z wymienionymi akumulatorami. Jak wszyscy wiemy, skończyło się to serią kolejnych niebezpiecznych zdarzeń, dlatego tym razem koreański producent badał sprawę z najwyższą możliwą skrupulatnością. Warto jednak zauważyć, że mimo wszystko data publikacji wyników dochodzenia jest w jakiś sposób uwarunkowana czynnikami ekonomicznymi. Niebawem spodziewamy się bowiem premiery nowego modelu Samsung Galaxy S8, więc jeśli koreańskiemu producentowi nie uda się wcześniej przekonać świata, że ryzyko samozapłonów i wybuchów zostało całkowicie wyeliminowane, konsumenci mogą podchodzić do tego smartfona z "pewną dozą nieufności". Można zatem powiedzieć, że to już ostatni moment na publikację raportu wyjaśniającego. Kiedy zatem dowiemy się, czemu obie generacje Samsunga Galaxy Note 7 ulegały samozapaleniu? Już niebawem, za kilka dni – 23 stycznia. A my ciekawi jesteśmy, czy pokryją się one z wnioskami niezależnych badaczy, którzy możliwą przyczynę wybuchania akumulatorów modelu Galaxy Note 7 podali już wcześniej.