Tak może wyglądać Huawei P10

Zdjęcie powyżej, według informatorów, przedstawia telefon Huawei P10, który ma zostać oficjalnie zaprezentowany na targach Mobile World Congress w Barcelonie. Jeżeli dać mu wiarę, to wygląda na to, że Huawei ponownie wykorzystał system podwójnych obiektywów firmy Leica, a sam telefon kształtem przypomina model P9. Ciekawi natomiast brak czytnika linii papilarnych. Być może trafi on na front, do przycisków funkcyjnych, tak jak to miało miejsce w przypadku Mate 9 w edycji Porsche Design. Konferencja Huawei wyznaczona jest na 26 lutego.