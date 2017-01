Tak prezentuje się ZTE Hawkeye

Nietypowy jest już sam pomysł na zbieranie funduszy na smartfon przez producenta, któremu pieniędzy nie brakuje. Ale tym samym ryzyko porażki jest mniejsze. ZTE może dokładnie sprawdzić, czy znajdzie się wystarczająco dużo chętnych osób zainteresowanych jego produktem. Sam smartfon pod względem wizualnym nie odstaje od współczesnych trendów panujących w średniej półce cenowej. Znajdziemy tu 5,5-calowy wyświetlacz Full HD, ośmiordzeniowy Snapdragon 625, 3 GB pamięci RAM, 32 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia, Androida Nougat i dwa aparaty (13 MP Dual Lens i 12 MP z zoomem optycznym). Natomiast dużo ciekawiej prezentują się dwie unikalne funkcje smartfona. Jedna pozwoli na śledzenie wzroku użytkownika, co ma pozwolić na bezdotykową obsługę urządzenia, a druga ma wykorzystywać opcjonalną obudowę, która "przyklei" się do niemal każdej powierzchni płaskiej (lustra, tablicy itp.) Jeśli kampania zakończy się sukcesem (minimalny próg to 500 tysięcy dolarów) to pierwsze egzemplarze Hawkeye trafią do klientów we wrześniu 2017 roku. Smartfon został wyceniony na 199 dolarów.