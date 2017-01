Tak wygląda LG G6 na oficjalnym renderze

Redakcja serwisu The Verge opublikowała pierwszy oficjalny render LG G6. Niestety nie prezentuje on całego smartfona, a jedynie jego górną połowę. Widać jednak na nim metalową obudowę, przyciski głośności umieszczone na lewej krawędzi oraz dość wąskie ramki wokół ekranu. Sam ekran według wcześniejszych przecieków ma nie przekraczać 5,7-cali, a jego proporcje mają wynosić dość nietypowo 2:1. Prawdopodobnie dolna krawędź urządzenia będzie tylko nieznacznie większa od wąskiej krawędzi górnej. Liczyć możemy również na złącze słuchawkowe oraz wodoodporność. Jeśli chodzi o podzespoły według najnowszych informacji, do jakich dotarł Forbes, smartfon nie otrzyma Snapdragona 835, gdyż ubiegł go... Samsung, który wykupił prawie całą partię układu. LG G6 najpewniej otrzyma zeszłoroczny procesor - Snapdragon 821.